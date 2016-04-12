Рада поддержала создание независимого регулятора энергорынка Украины

Верховная Рада 12 апреля 2016 года, после года обсуждений на различных уровнях власти, приняла в первом чтении законопроект о Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, что предусматривает создание по европейским нормам независимого арбитра на энергетическом рынке Украины.

За соответствующий законопроект проголосовало 285 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя законопроект, глава профильного комитета парламента Александр Домбровский отметил, что предлагаемый законопроект позволит создать в Украине независимый регулятор в энергетической сфере, отвечающий требованиям Европейского Союза.

Критерием независимости контролирующего органа, согласно законопроекту, станет формирование состава комиссии специально созданным Верховной Радой номинационным комитетом, тогда как сейчас руководство регулятора назначает президент Украины.

Также, как отметил Домбровский, Национальная комиссия должна получить финансовую независимость от государственного бюджета путем организации своей деятельности за счет взносов участников энергетического рынка Украины.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров еще в мае подготовил законопроект о создании независимого органа по определению тарифов на газ, электроэнергию и коммунальные услуги.

Действующая НКРЭКУ была создана президентом Украины в конце августа 2014 года, тогда ее возглавил Владимир Демчишин, который спустя три месяца занял место министра энергетики во втором составе Кабмина Арсения Яценюка.

Затем комиссию возглавил Дмитрий Вовк, который ранее работал в кондитерской компании "Рошен" Петра Порошенко.