Цена нефти Brent впервые с декабря превысила $44

Цена барреля нефти марки Brent на торгах в Лондоне впервые с декабря прошлого года превысила 44 доллара - это более чем на 3% выше уровня вчерашнего закрытия, сообщает Прайм.

"Котировки толкает вверх новость о согласовании позиций Саудовской Аравии и России в вопросе о заморозке добычи. Эта вопрос станет центральным в рамках предстоящей встречи в Дохе представителей стран-экспортеров нефти. Участие во встречи также примут представители Катара, Венесуэлы Эквадора, Алжира, Нигерии и ряда других стран", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали о намерении Саудовской Аравии связать свою позицию с тем, какую стратегию выберет Иран. Представители Тегерана неоднократно заявляли о поддержке планов некоторых стран заморозить производство нефти.

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В тоже время Иран подчеркивал, что не планирует присоединяться к этой инициативе из-за желания вернуть свою долю на глобальном топливном рынке, потерянную после нескольких лет санкций.