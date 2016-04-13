Канада рекордно увеличила поставки нефти в США

Канада в 2015 году нарастила объем поставок нефти в США на 10% до рекордных 3,2 миллиона баррелей в день, увеличив свою долю в общем объеме импортируемой в страну нефти до 43%, сообщило Минэнерго США.

Таким образом, каждый четвертый баррель из десяти, поставляемых в США, добыт в Канаде. В целом США в 2015 году импортировали 7,4 миллиона баррелей нефти в сутки – это на 27% ниже пикового уровня 2005 года, когда страна закупала из-за рубежа 10,1 миллиона баррелей в день, сообщает Прайм.

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Основными поставщиками нефти в страну, помимо Канады, являются Саудовская Аравия, Венесуэла и Мексика.

"Канада производит тяжелую, высокосернистую нефть, что хорошо подходит под особенности заводов в США, многие из которых имеют необходимое для переработки такой нефти оборудование", - отмечает Минэнерго США.