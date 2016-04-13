Турецкие компании и "Газпром" близки к разрешению ценового спора – СМИ

"Газпром" близок к урегулированию спора с частными турецкими импортерами, которым он с конца февраля ограничивал поставки, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке.

Турецкие компании ранее заявляли о готовности обратиться в суд.

Поставки российского газа в Турцию по Трансбалканскому газопроводу в адрес шести компаний — Enerco Enerji, Bosphorus gaz, Avrasya gaz, Shell, Bati Hatti и Kibar Enerji — снизились в феврале. Это произошло после отмены скидки в 10,25%, что вызвало критику турецких компаний, которые не оплатили увеличенный счет. В связи с действиями партнеров "Газпром" "сократил" заявки импортеров на размер невыплаты, пишет издание.

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Российская компания в ходе переговоров могла добиться отмены предоставленной ранее Турции скидки, что может принести дополнительную прибыль в $130 миллионов, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на мнения экспертов.