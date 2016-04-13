Саудовская Аравия опровергла информацию о договоренности с РФ сократить добычу нефти

Министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими отверг возможность сокращения добычи нефти, передает RNS со ссылкой на СМИ, в которых подается заявление министра.

«Забудьте об этом», — заявил аль-Наими.

Читайте такжеFocus: Соглашение нефтедобывающих стран 17 апреля становится все менее вероятнымНакануне прошли переговоры представителей Саудовской Аравии и России, на которых, по информации российских СМИ, якобы была согласована позиция по заморозке нефтедобычи в преддверии встречи в Дохе 17 апреля.

12 апреля глава Минэнерго РФ заявлял, что оптимистично смотрит на возможность договориться со странами-производителями нефти о заморозке добычи на предстоящей встрече в Дохе, передает ТАСС.

Новак подтвердил факт переговоров с министром нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Али ан-Нуайми.

"Переговоры вчера были, это факт, но решения я не буду преждевременно заявлять", - сказал он.