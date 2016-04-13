Запорожская АЭС подключила к сети блок №6 после ремонта

Запорожская атомная электростанция подключила к энергосети страны блок №6 после проведения ремонта, говорится в сообщении госкомпании "Энергоатом".

"13 апреля 2016 года в 5:45 энергоблок №6 Запорожской АЭС подключен к энергосети после проведения текущего ремонта. Проводится набор мощности", - сообщают в "Энергоатоме".

Также сообщается, что радиационная обстановка на промплощадке и в зоне наблюдения Запорожской АЭС без изменений.

По состоянию на 13 апреля 2016 года на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Суммарная мощность генераторов составляет 3 010 МВт. На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 117-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 59-е сутки среднего планового ремонта.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля 2:01 энергоблок №6 Запорожской АЭС был отключен от энергосети для устранения негерметичности газовой системы генератора.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985, третий - 1986, четвертый - в 1987, пятый - в 1989, шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны вырос с 2 до 22%.