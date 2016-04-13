"Газпром" решил оспаривать в суде штраф Антимонопольного комитета на 86 миллиардов

Российский энергетический гигант, компания «Газпром», решила оспаривать в Хозяйственном суде Киева решение трехмесячной давности Антимонопольного комитета Украины о штрафе в размере 86 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины.

Соответствующий иск зарегистрирован «Газпромом» 12 апреля 2016 года в Хозяйственном суде Киева.

Кроме того, ответчиками в судебном деле определены крупнейший в Украине государственных энергохолдинг «Нафтогаз Украины» и подконтрольная ему компания «Укртрансгаз».

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Как сообщал УНИАН, в конце апреля 2015 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился в Антимонопольный комитет с просьбой начать расследование в отношении «Газпрома», поскольку его действия на украинском рынке наносят ущерб украинской экономике, а сама компания «действует на дискриминационных, фактически неконкурентных условиях».

По данным, предоставленным Министерством юстиции, Министерством энергетики и угольной промышленности, Антимонопольным комитетом и НАК «Нафтогаз Украины», из-за действий «Газпрома» Украина фактически утратила возможность торговать газом на своей западной границе, а также лишилась возможности полноценно использовать словацкий маршрут для импорта газа, так как российский газовый монополист выкупил все мощности данного газопровода. Также, блокируя виртуальные потоки газа из Словакии, «Газпром» лишил европейских поставщиков их потенциальной значительной доли украинского рынка.

Со своей стороны, Европейская комиссия 22 апреля 2015 года выдвинула официальные обвинения «Газпрому» в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

Одновременно Украина обратилась к партнерам из Евросоюза, чтобы совместно провести антимонопольное расследование и установить «факт монополизма российской компании «Газпром» не только в Европейском Союзе, но и в Украине».

В середине мая Антимонопольный комитет Украины по поручению премьер-министра начал антимонопольное расследование в отношении «Газпрома».

24 декабря 2015 года Антимонопольный комитет признал «Газпром» монополистом на рынке транзита природного газа по территории Украины и рассчитывал встретиться с представителями компании и представить им доказательства их злоупотреблений монопольным положением в Украине.