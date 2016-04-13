Коболев хочет ликвидировать "Газ Украины" путем присоединения к "Нафтогазу"

В НАК "Нафтогаз Украины" планируют перевести всю дебиторскую задолженность "Газа Украины" на ООО "Газораспределительные системы Украины", а саму дочернюю компанию ликвидировать путем присоединения к "Нафтогазу".

Об этом в интервью «Экономической правде» сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

По его словам, "Нафтогаз", в своей далекой перспективе развития - через год - не видит компанию "Газ Украины" в своей группе.

"Под министерством эта компания быть не может. Если мы выполняем коалиционное соглашение и идем по принципам корпоративного управления, то профильное министерство не должно корпоративно управлять компаниями. Оно должно создавать политику, а корпоративное управление компанией, наверное, должен делать ФГИ", - заявил он.

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По его словам, "Газ Украины" должен быть ликвидирован.

"Из него мы выделяем активы, необходимые для того, чтобы "Газораспределительные системы Украины" могли себя финансировать. То есть мы выделим в это ООО все живое, а сам "Газ Украины" планируем ликвидировать путем присоединения к "Нафтогазу"", - заявил Коболев.