Цены на нефть возобновили падение

Мировые цены на нефть снижаются на данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья и в ожидании аналогичной информации Минэнерго США, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 14:13 стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,32% - до 44,1 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,87% - до 41,39 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Согласно докладу API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6,2 миллиона баррелей, при этом аналитики ожидали роста только на 1,85 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) при этом снизились на 1,9 миллиона баррелей, запасы бензина - на 1,58 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов - на 0,53 миллиона баррелей.

Инвесторы также находятся в ожидании аналогичных данных Минэнерго США, которые будут опубликованы позднее в среду. По прогнозам аналитиков, коммерческие запасы нефти за неделю, завершившуюся 8 апреля, увеличились на 1,850 миллиона баррелей - до 531,75 миллиона баррелей. На прошлой неделе запасы нефти в США за неделю снизились на 0,9%, до 529,9 миллиона баррелей.

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Кроме того, негативно на стоимость нефти влияет укрепление доллара. Рост доллара делает покупку нефти дороже для держателей других валют. По состоянию на 14:13 индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,54%, до 94,56 пункта.