Долг потребителей перед "Нафтогазом" за неделю увеличился на 17%

Предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ), теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), а также ряд промышленных потребителей по состоянию на 12 апреля задолжали НАК "Нафтогаз Украины" 23,6 миллиарда гривень за потребленный природный газ, что на 16%, или на 3,443 миллиарда гривень, больше показателя прошлой недели, говорится в сообщении государственного энергохолдинга.

Согласно сообщению, долг предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, используемый для производства тепловой энергии, составляет около 88% от общей суммы задолженности, долг ТЭЦ за природный газ, использованный в производстве электроэнергии, - около 8%, долг прямых промышленных потребителей - около 4%.

"Рост задолженности ТКЭ и ТЭЦ в течение третьей недели месяца является типичным и объясняется оформлением актов приема-передачи объемов газа, потребленного в марте, а расчеты населения за услуги по поставке тепловой энергии в предыдущем месяце осуществляются до 20-го числа текущего месяца", - говорится в сообщении "Нафтогаза".

Прямые промышленные потребители, по данным "Нафтогаза", за прошедшую неделю увеличили задолженность за газ на 2,9% - до 983 миллионов гривень.

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Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз Украины" завершил 2015 год с чистым доходом 112,8 миллиарда гривень, что на 51% больше показателя за 2014 год. Вместе с тем, чистый убыток компании в 2015 году составил 25 миллиардов гривень, что в 3,6 раза меньше, чем годом ранее.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

"Нафтогазу" принадлежат 100% акций крупнейшей в Украине газодобывающей компании "Укргазвыдобування", 100% акций оператора ГТС Украины, компании "Укртрансгаз", 100% акций "Укртранснафты", 50%+1 акция "Укрнафты". Также "Нафтогазу" принадлежит 100% "Черноморнефтегаза", над которым компания потеряла контроль весной 2014 года после аннексии Россией Крыма.