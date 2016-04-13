ОПЕК снизила прогноз роста спроса на нефть

ОПЕК снизила прогноз по росту спроса на нефть в 2016 году в связи с уменьшением потребления, сообщает РБК со ссылкой на отчет картеля.

"В организации считают, что суточный рост спроса на нефть окажется на 50 тысяч баррелей меньше, чем ожидалось раньше, и составит 1,2 миллиона баррелей в сутки. Отмечается, что и этот прогноз может быть ухудшен", - говорится в сообщении.

В отчете говорится, что в том случае, если объем добываемой нефти останется на уровне марта, то избыток предложения в 2016 году составит 790 тысяч баррелей в сутки. Ранее планировалось, что этот показатель составит 760 тысяч баррелей в сутки.

Накануне, 12 апреля, цена нефти марки Brent впервые с декабря поднялась выше 44 долларов. В 15:47 она торгуется на уровне 44,16 доллара за баррель.

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Как отмечали аналитики, резкий рост цен на топливо связан с сообщениями СМИ о достижении между Саудовской Аравией и Россией консенсуса в вопросе заморозки добычи нефти. Соответствующее решение может быть принято на встрече представителей крупнейших стран-экспортеров нефти 17 апреля в Катаре.

Как сообщала FT, топ-менеджмент ведущих мировых нефтетрейдеров считает, что рынок нефти оттолкнулся от дна, и к концу года стоимость сырья поднимется до 50 долларов за баррель.