"Нафтогаз" заплатит 48 миллионов за аудит финотчетности и оценку активов компании

Крупнейший в Украине государственный энергохолдинг "Нафтогаз Украины" заплатит 48,28 миллиона гривень EY и Deloitte за аудит финансовой отчетности 2015-2016 годов, а также оценку стоимости активов компании, говорится в сообщении "Нафтогаза".

Согласно сообщению, аудит финансовой отчетности за 32,48 миллиона гривень проведет компания Deloitte.

Для составления консолидированной финансовой отчетности за 2015 год, отметили в "Нафтогазе", будет также привлечен независимый оценщик для определения справедливой стоимости активов "Нафтогаза" и предприятий, в которых компании принадлежит не менее 51% акций.

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Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз Украины" завершил 2015 год с чистым доходом 112,76 миллиарда гривень, что на 51% больше показателя за 2014 год.

По результатам открытых торгов независимым оценщиком выбрана компания EY. Предложенная стоимость услуг компании составила 15,80 миллиона гривень.

Валовая прибыль "Нафтогаза" по итогам 2015 года составила 12,5 миллиарда гривень против 11 миллиарда гривень убытка в 2014 году.

Вместе с тем, чистый убыток компании по итогам 2015 года составил 25 миллиарда гривень, тогда как в 2014 году чистый убыток составил 89,9 миллиарда гривень.