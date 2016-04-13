Суд снова отказался принимать решение по делу, парализовавшему работу "Энергоатома"

Апелляционный суд Киева во второй раз перенес рассмотрение заявления Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" относительно постановления Шевченковского районного суда о взыскании с госкомпании 127,3 миллиона гривень сомнительной задолженности, и из-за которого все счета "Энергоатома" были заблокированы.

Соответствующее решение приняла коллегия судей на заседании 12 апреля, на котором присутствовал корреспондент УНИАН

В частности, коллегия судей перенесла рассмотрение заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Апелляционного суда Киева от 10 марта об отмене постановления Шевченковского райсуда Киева от 9 февраля. Данным постановлением райсуда было остановлено исполнительное производство по выполнению решения Хозяйственного суда Киева от 4 августа 2011 года о взыскании с "Энергоатома" 127,3 миллиона гривень сомнительной задолженности в пользу ЗАО "Укрелектроват".

Своим решением коллегия судей перенесла рассмотрения заявления "Энергоатома" на 11 мая мотивируя это нехваткой времени и необходимостью пригласить в суд прокурора, контролирующего осуществление уголовного производства, в ходе которого был наложен арест на счета и имущество госкомпании.

При этом коллегия судей не приняла во внимание объяснения директора Департамента защиты имущественных прав и законных интересов "Энергоатома" Александра Билана, который настаивал на скорейшем рассмотрении заявления из-за необходимости разблокирования счетов компании.

Как объяснили УНИАН юристы "Энергоатома", таким решением суд еще на месяц отложил возможность разблокировки счетов компании. При этом они отметили, что дальнейшее блокирование счетов приведет к крайне негативным последствиям для всей экономики Украины. В частности, к начислению значительных штрафных санкций со стороны зарубежных поставщиков "Энергоатома". Кроме того, как сообщили юристы, арест счетов "Энергоатома" лишил компанию возможности обслуживать кредиты ЕБРР и Евратома на общую сумму 600 миллионов евро, которые направлены на повышение безопасности и модернизацию украинских АЭС.

Читайте такжеСуд перенес на 12 апреля рассмотрение дела о взыскании с "Энергоатома" 127 миллионов сомнительной задолженности

Как сообщал УНИАН, в марте текущего года исполнительная служба арестовала счета и имущество "Энергоатома" на общую сумму 200 миллиардов гривень, что фактически заблокировало финансово-хозяйственную деятельность крупнейшей в стране энергогенерирующей компании.

После этого премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил министру внутренних дел Арсену Авакову и министру юстиции Павлу Петренко принять меры по защите государственных интересов из-за блокирования счетов "Энергоатома".

Арест счетов и имущества был проведен при осуществлении исполнительного производства № 34029225 о взыскании 127,3 миллиона гривень с НАЭК "Энергоатом" в пользу компании "Укрэлектроват".

По данным "Энергоатома", арестованы счета компании, которые используются для выплаты заработной платы, а также счета со специальным режимом использования, которые вообще не подлежат аресту.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.