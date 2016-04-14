"Газпром" меняет формулу цены на газ для европейцев – отказывается от нефтяной привязки

Российский газовый монополист "Газпром" меняет формулу цены в долгосрочных европейских контрактах, по которым цена газа привязана к стоимости корзины нефтепродуктов, переходя на ценообразование, где ориентиром становятся спотовые цены на газ в Европе, пишет в четверг газета "Коммерсант".

"Газпром" в последние три недели договорился о прекращении арбитражных разбирательств по газовым контрактам с двумя участниками проекта "Северный поток-2" — немецкой E.On и французской Engie. В отличие от предыдущих случаев, когда по итогам таких споров "Газпром" выплачивал своим клиентам компенсации, теперь, по данным газеты, компания сама получит от E.On 800 миллионов евро ретроактивных платежей.

Читайте также"Газпром" решил оспаривать в суде штраф Антимонопольного комитета на 86 миллиардов

Немецкая компания выплатит данную сумму в рамках урегулирования встречных ценовых претензий по контракту на поставку газа, сообщили изданию источники на рынке. Компании официально объявили о пересмотре ценовых условий долгосрочного контракта в конце марта. А в 2014 году компании подавали встречные иски в арбитраж по поводу цены, теперь они отозваны.

По данным газеты, ретроактивный платеж от E.On покрывает период 2013-2015 годов. Он связан с тем, что спотовые цены на газ, по которым немецкая компания с 2012 года получила право покупать часть объемов газа у "Газпрома", периодически были выше цен, рассчитываемых в контракте в соответствии с нефтепродуктовой привязкой. На этой неделе "Газпром" урегулировал и сходный спор с французской Engie, но в данном случае, по сведениям издания, ни одна из сторон не должна делать ретроактивных платежей. В обоих случаях новые договоренности распространяются на ближайшие три года.

Исторически цена газа во всех долгосрочных контрактах на европейском рынке была привязана к стоимости корзины нефтепродуктов (нефтяная привязка). Но в результате кризиса 2009 года спрос на газ в Европе упал и перестал соответствовать объему, прописанному в контрактах. При этом по настоянию регуляторов ЕС объемы спотовых торгов газом существенно выросли. В итоге европейские клиенты "Газпрома", вынужденные покупать газ по контрактам с нефтяной привязкой, а продавать — по более низкой спотовой цене, несли убытки и требовали от российского поставщика скидок и перехода на спотовую привязку.

Читайте такжеТурецкие компании и "Газпром" близки к разрешению ценового спора – СМИ

Как отмечает газета, в данном случае этот подход, видимо, привел E.On к потерям. Но при этом клиенты "Газпрома", как предполагает "Коммерсант", добились более значительной привязки контрактных цен к спотовым.