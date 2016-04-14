Нефть дешевеет из-за слабых надежд на заморозку добычи

Цены на нефть снизились в четверг после предупреждений ОПЕК о замедлении спроса и намёков России, что по итогам грядущей встречи экспортёров в Дохе будет заключено соглашение без жёстких рамок.

К 9.08 фьючерсы на нефть Brent опустились на 1,36 процента до $43,58. Фьючерсы на WTI подешевели на 1,44 процента до $41,17.

Министр энергетики России Александр Новак сказал на совещании за закрытыми дверями, что соглашение о заморозке добычи нефти, которое должно быть подписано в апреле на встрече в Дохе, будет сформулировано в свободной форме с небольшим числом обязательств, сообщили Рейтер два источника, присутствовавшие на брифинге.

Таким образом, маловероятно, что производители нефти договорятся о мерах, которые помогут сократить переизбыток предложения на рынке, сейчас составляющий примерно 2 миллиона баррелей в сутки.

Несмотря на хороший спрос, главным образом из Азии, ОПЕК в среду ухудшила прогноз роста мирового спроса в 2016 году.

Организация сократила прогноз роста мирового спроса на нефть на 50.000 баррелей в сутки до 1,20 миллиона баррелей в сутки и сообщила о возможности дальнейшего пересмотра в сторону понижения.