Уголь из зоны АТО: СМИ рассказали о нелегальной торговле топливом, которая обогащает главарей "ДНР/ЛНР"

Его конечными выгодополучателями стали лидеры боевиков и ближайшее окружение экс-президента Виктора Януковича, говорится в статье "Нового времени".

Директор Восточной правозащитной группы луганчанин Павел Лисянский несколько месяцев исследовал тему поставок нелегального топлива из так называемых республик и убедился: это огромный рынок.

Отмечается, что его ежемесячный оборот — около 400 млн грн. Кроме того, на одном конце цепочки — копанки и обычные шахты "ДНР/ЛНР", на другом — легальные украинские заказчики.

"Между двумя этими пунктами находятся интересы разных деятелей — от руководства республик до представителей "семьи" беглого Виктора Януковича: его земляка Юрия Иванющенко и старшего сына Александра Януковича", - говорится в статье.

"Выходит, Украина спонсирует террористов, которые воюют против нее",— подсчитывая обороты торговцев нелегальным углем, утверждает Лисянский.

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Виталий Кропачев, экс-депутат Донецкого областного совета, также интересующийся темой нелегальной добычи, отмечает: на оккупированных территориях лавинообразно растет число копанок — за последние пару лет их количество увеличилось с нескольких сотен до 1,5 тыс.

Подчеркивается, что налаженная система добычи угля и его продажи в Украину обогащает прежде всего лидеров боевиков.

Лисянский подсчитал, что с каждой тонны Плотницкому уходит около 500 грн. А если учесть, что в феврале в "ЛНР" добыли около 150 тыс. т, то глава республики кладет в карман около 75 млн грн ежемесячно.

Кроме того, не отстает и соседняя "ДНР" — там отраслью занимается так называемое угольное министерство. И почти во всех подчиненных этой структуре предприятиях и копанках есть доля главы "ДНР" Александра Захарченко, подытожили в издании.

Полный текст статьи читайте в новом номере журнала "Новое время" от 15 апреля 2016 года.