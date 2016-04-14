Хозсуд Киева не стал рассматривать жалобу "Газпрома" на штраф АМКУ

Хозяйственный суд Киева вернул российскому газовому монополисту – компании «Газпром» заявление, которым компания пыталась обжаловать наложенный на нее штраф Антимонопольным комитетом Украины на сумму 86 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины, сообщает пресс-служба суда.

«Постановлением хозяйственного суда города Киева от 13.04.2016 года. По делу №910/ 6797/16 исковое заявление ОАО «Газпром» об обжаловании решения Антимонопольного комитета Украины о наложении штрафа в размере 85 млрд грн возвращено без рассмотрения», - говорится в сообщении.

Как отмечается, основанием для возврата стало ненадлежащее оформление искового заявления, а именно - непредоставление доказательств полномочий лица, подписавшего иск.

Читайте такжеАМКУ ждет реакции "Газпрома" на штраф в 86 миллиардов - готов отстаивать свое решение в суде

Как сообщал УНИАН, в конце апреля 2015 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился в Антимонопольный комитет с просьбой начать расследование в отношении «Газпрома», поскольку его действия на украинском рынке наносят ущерб украинской экономике, а сама компания «действует на дискриминационных, фактически неконкурентных условиях». В середине мая комитет начал антимонопольное расследование в отношении «Газпрома».

В конце 2015 года АМКУ признал «Газпром» монополистом на рынке транзита природного газа по территории Украины.

При этом 12 апреля текущего года «Газпром» решил оспорить это решение, зарегистрировав иск в Хозяйственном суде Киева.

По данным, предоставленным Министерством юстиции, Министерством энергетики и угольной промышленности, Антимонопольным комитетом и НАК «Нафтогаз Украины», из-за действий «Газпрома» Украина фактически утратила возможность торговать газом на своей западной границе, а также лишилась возможности полноценно использовать словацкий маршрут для импорта газа, так как российский газовый монополист выкупил все мощности данного газопровода. Также, блокируя виртуальные потоки газа из Словакии, «Газпром» лишил европейских поставщиков их потенциальной значительной доли украинского рынка.

Со своей стороны, Европейская комиссия 22 апреля 2015 года выдвинула официальные обвинения «Газпрому» в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

Одновременно Украина обратилась к партнерам из Евросоюза, чтобы совместно провести антимонопольное расследование и установить «факт монополизма российской компании «Газпром» не только в Европейском Союзе, но и в Украине».