МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило свой прогноз по темпам роста мирового спроса на нефть в текущем году на 100 тысяч баррелей в сутки, до 95,9 миллиона баррелей в сутки, сообщает Прайм со ссылкой на ежемесячный доклад МЭА.

"Ранее организация прогнозировала спрос на нефть в 95,8 миллиона баррелей в сутки. По мнению организации, спрос в 2016 году будет расти на 1,2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 1,8 миллиона баррелей в 2015 году. Подобная динамика связана с замедлением спроса в Китае, США и большей части Европы", - говорится в сообщении.

Предварительные данные по темпам роста спроса на нефть в 2016 году во многом подтверждают данный прогноз, сообщает МЭА. Так, в первом квартале 2016 года в годовом выражении рост показателя составил, по данным организации, 1,2 миллиона баррелей в сутки. В четвертом квартале 2015 года показатель находился на уровне 1,4 миллиона баррелей в день, в третьем - 2,3 миллиона баррелей в день.

Мировые поставки нефти в марте, по оценке МЭА, сократились на 0,3 миллиона баррелей в день, до 96,1 миллиона баррелей в день. При этом прогноз по уровню производства в странах, не входящих в ОПЕК, остался практически неизменным - 57 миллионов баррелей в день.

"Прогноз по производству нефти в странах, не входящих в ОПЕК, во многом остался неизменным с предыдущего месяца - на уровне 57 миллионов баррелей в день, что на 710 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в 2015 году", - отмечает МЭА.

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Добыча нефти ОПЕК в марте снизилась на 90 тысяч баррелей в сутки, до 32,47 миллиона баррелей на фоне перебоев производства в Нигерии, ОАЭ и Ираке, что компенсировало рост добычи в Иране и Анголе. Предложение со стороны Саудовской Аравии осталось вблизи показателя в 10,2 миллиона баррелей в сутки.