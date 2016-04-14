Бензин и ДТ в Украине подорожали на 10-50 копеек

16:28, 14 апреля 2016
Энергетика
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Отмечается, что рост цен вызван увеличением стоимости нефтепродуктов на европейском рынке.

Фото УНИАН

14 апреля 2016 года операторы многих крупных сетей АЗС подняли стоимость топлива на АЗС на 10 – 50 копеек/литр.

Об этом сообщает Нефтерынок со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Таким образом, средние цены на бензины и ДТ выросли на 13-16 копеек/литр, например, для А-92 средняя цена составила 19,68 гривни/литр, А-95 – 20,37 гривни/литр, А-95 Премиум – 21,66 гривни/литр и ДТ – 17,42 гривни/литр.

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Отмечается, что такой рост цен был обусловлен увеличением стоимости нефтепродуктов на европейском рынке. По словам трейдеров, с 8 по 13 апреля 2016 года в среднем бензин А-95 по европейским базисам подорожал на $12-23/тонна до $495/тонна, а ДТ – на $19-22/тонна до $377/тонна.

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