В России заявили о запуске третьей нитки энергомоста в аннексированный Крым

Об этом заявил министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, передает пресс-служба его ведомства.

"После досрочного запуска третьей нитки общий объем выдаваемой мощности в Крыму увеличен до 1060 МВт без учета альтернативных и резервных источников электроснабжения", - рассказал он.

При этом Новак заверил, что после запуска отключения энергоснабжения потребителей на аннексированном полуострове практически полностью прекратятся.

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Кроме того, глава Минэнерго РФ пообещал, что в течение 2-3 недель будет запущена четвертая цепь, что якобы полностью закроет тот объем, который поступал из Украины.

Напомним, с декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины. Сейчас Крым обеспечивается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и энергомостом с Кубани. Энергомост не выдерживает нагрузок, происходят частые аварии.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".