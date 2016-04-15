В Анголе обнаружено крупное нефтегазовое месторождение

Государственная нефтяная компания Анголы "Сонангол" обнаружила в бассейне реки Кванза запасы нефти и газа общим объемом более 2,2 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента, сообщает Газета.ru.

"На блоке 24, который разрабатывается совместно с British Petroleum, запасы оцениваются в 1,7 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента, а на принадлежащем "Сонангол" блоке 20 - 570 миллиона баррелей", - говорится в соощении.

Отмечается, что по объемам добычи нефти на африканском континенте Ангола находится на втором месте после Нигерии.

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Ранее сообщалось, что Ангола может потерять инвестиции от зарубежных нефтяных компаний.