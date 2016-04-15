Казахстан подтвердил свое участие во встрече нефтепроизводителей в Дохе

Казахстан подтвердил свое участие во встрече нефтепроизводителей в Катаре 17 апреля, в ходе которой предполагается обсудить мировой уровень добычи сырья, передает ИА Новости-Казахстан со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства энергетики Казахстана.

По информации министерства, назначенный в конце марта на должность министра энергетики Канат Бозумбаев собирается вылететь в Катар в ближайшее время.

Читайте такжеFocus: Соглашение нефтедобывающих стран 17 апреля становится все менее вероятнымВ начале марта министр энергетики говорил, что Казахстан может повысить план добычи нефти на 2016 год при достижении средней цены до 40 долларов за баррель на мировых рынках до 77 миллионов тонн с ранее запланированных 74 миллионов.

В 2015 году Казахстан добыл 79,5 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, Саудовская Аравия опровергла информацию о договоренности с РФ сократить добычу нефти.

«Забудьте об этом», — заявил министр нефти Али аль-Наими.