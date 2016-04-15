Новый глава Минэнергоугля готов продолжить реструктуризацию "Нафтогаза"

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик готов продолжить процесс реструктуризации крупнейшего государственного энергохолдинга "Нафтогаз Украины".

Об этом он сказал в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Надо реструктуризировать НАК "Нафтогаз". В нашем коалиционном соглашении есть пункт о реструктуризации "Нафтогаза", - сказал Насалик.

Читайте такжеРада поддержала программу работы нового Кабмина и дала ему иммунитет на год

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 7 декабря 2015 года в рамках проведения реформы управления Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" принял новый устав компании и передал 100% акций холдинга, которые принадлежат государству, в управление Министерства экономического развития и торговли Украины.

Новый устав Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" является основой реформы госхолдинга, согласованной с одним из ключевых кредиторов страны – Европейским банком реконструкции и развития. Реализация этой реформы дала возможность получить 300 миллионов долларов кредита от ЕБРР, которые были потрачены на закупку 1,7 миллиарда кубометров газа в Европейском Союзе. Кредит является револьверным – с возможностью возобновления.

19 января 2016 года Министерство экономического развития и торговли объявило о начале поиска кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета энергохолдинга.

Читайте такжеРада поддержала создание независимого регулятора энергорынка Украины

25 марта 2016 года Номинационный комитет при Министерстве экономического развития и торговли Украины отобрал троих иностранцев в состав наблюдательного совета крупнейшего в Украине государственного энергохолдинга "Нафтогаз Украины". Кроме того, Кабмин делегировал замминистра экономразвития Юлию Ковалив в Набсовет НАК. Президент своего кандидата в Набсовет компании пока не подавал.