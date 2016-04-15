В России поменялись прогнозы по встрече в Дохе: на рост цен нефти уже не надеются

Россия не ждет, что по итогам предстоящих переговоров нефтедобывающих стран в Дохе цены на нефть станут расти, сообщает Прайм со ссылкой на заявление главы Минфина РФ Антона Силуанова.

"Хочу сказать, что мы не ожидаем изменений в цене, несмотря на проводимые сейчас переговоры с нефтедобывающими странами", - сказал в интервью телеканалу CNBC Силуанов.

По его словам, российские власти делают свои экономические прогнозы исходя из цены около 40 долларов за баррель.

"Мы видим, что в условиях замедления темпов роста мировой экономики и увеличения запасов нефти, нет оснований, чтобы говорить о росте цен на нефть. Мы видим, что нам придется работать в условиях, когда цены на нефть колеблются в районе 40 долларов за баррель", - отметил российский министр.

Он также добавил, что текущие цены приемлемы для экономики России и дают возможность для развития несырьевых отраслей в стране и диверсификации экономики.

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Встреча стран-членов ОПЕК и стран, не входящих в организацию, для обсуждения договоренности о заморозке добычи в 2016 году в среднем на уровне января пройдет 17 апреля в столице Катара Дохе.