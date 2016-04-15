В России снова повысили пошлину на экспорт нефти

Пошлина на экспорт нефти из России вырастет с 1 мая 11,1 доллара и составит 66 долларов за тонну (в апреле было 54,9 доллара), передает Газета.ru со ссылкой на заявление российского Минфина.

"Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 марта по 14 апреля 2016 года составила 37,01 доллара за баррель, или 270,2 доллара за тонну", - говорится в сообщении.

Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения из-за изменения расчета ставки пошлины в связи с налоговым маневром была обнулена с 1 февраля 2015 года. Эти ставки, согласно новой формуле, будут оставаться на нулевом уровне, если средняя цена нефти будет ниже 76 долларов. Также обнулена пошлина на сжиженный углеводородный газ (СУГ).

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Экспортная пошлина на высоковязкую нефть с 1 мая повысится до 7,7 доллара за тонну с 6,2 доллара за тонну в апреле.

В марте экспортная пошлина на нефть составляла 39,5 доллара за тонну.