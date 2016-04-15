Нефть дешевеет на фоне негативных прогнозов по встрече в Дохе

Мировые цены на нефть в пятницу днем перешли к снижению в преддверии встречи крупнейших нефтепроизводителей по вопросу заморозки уровня добычи, которая пройдет в Дохе 17 апреля, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 13:41 стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,73% - до 43,08 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 2,10% - до 40,63 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Многие аналитики отмечают, что любой исход встречи незначительно повлияет на рынок, так как фундаментальные факторы на нем остаются неизменными.

"Наши ожидания встречи являются низкими. Хотя соглашение о заморозке добычи, вероятно, будет достигнуто, оно не будет включать в себя никаких конкретных цифр или обязательств, не говоря уже о каких-либо санкциях, которые будут применяться в случае несоблюдения договоренностей. Другими словами, встреча не изменит текущую ситуацию на нефтяном рынке", - приводит издание The Wall Street Journal мнение аналитиков Commerzbank.

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Позднее в пятницу инвесторы также ожидают данные от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по числу буровых установок по добыче нефти и газа за рабочую неделю в США. Неделей ранее количество установок сократилось на 7 единиц, или на 2%, и составило 443 единицы. В годовом выражении показатель снизился на 545 единиц, или на 55%.