Планы России срываются: Иран не едет в Катар и не собирается замораживать добычу

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане не будет участвовать в переговорах ОПЕК, которые пройдут в Дохе 17 апреля, сообщает Газета.ru.

Отказ министра от поездки связан с заранее предопределенными обстоятельствами, говорится на официальном сайте министерства.

"Министр уже огласил позицию Ирана в ходе ряда двусторонних и многосторонних встреч с членами ОПЕК и странами-нефтедобытчиками. Иран не будет подписывать соглашение о заморозке добычи", - цитирует агентство пресс-службу.

При этом отмечается, что вместо Зангане на встречу прибудет представитель Ирана в ОПЕК Хоссейн Каземпур Ардебили.

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Встреча стран ОПЕК и производителей, не состоящих в картеле, пройдет 17 апреля в Дохе (Катар). Будут обсуждаться меры по стабилизации цен на нефть.