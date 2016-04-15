Запуск хранилища для отработанного ядерного топлива перенесут на конец 2018 года

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» заявляет о переносе срока запуска Централизованного хранилища для отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне отчуждения на конец 2018 года из-за отсутствия средств для финансирования проекта и проблем с предоставлением земельного участка для хранилища. Ранее запуск ЦХОЯТ планировался в конце 2017 года.

Об этом сообщил президент «Энергоатома» Юрий Недашковский в ходе слушаний Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Верховной Рады при обсуждении стратегии развития ядерной отрасли Украины.

«Несмотря на то, что американская часть работ (выполняет компанией Holtec Internatinal – УНИАН) по графику завершается в 2017 году, завершение ЦХОЯТ из-за задержки строительства смещается на 2018 год», - сказал Недашковский.

По его словам, причиной переноса сроков запуска хранилища является задержка предоставления земельного участка и отсутствие средств для финансирования ЦХОЯТ из-за отказа Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), учесть расходы на строительство в тарифе «Энергоатома» на отпуск электроэнергии.

Присутствующий на слушаниях глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк сообщил, что комиссия в 2015 году не включила в тариф «Энергоатома» средства на ЦХОЯТ из-за того, что в 2005 году стоимость проекта находилась на уровне 150 млн долл., а в настоящее время составляет 300 млн долл. По его словам, часть затрат компании Holtec в данном проекте являются завышенными, в частности, на заработную плату.

«Есть вопрос по уровню зарплат в Holtec. Он составляет даже для местного секретаря в Киеве почти 50 тысяч долларов в год», - отметил Вовк, сказав, что есть еще ряд других вопросов по проекту.

Он сообщил, что поддерживает строительство хранилища при условии проведения аудита стоимости проекта.

Между тем, Недашковский заявил о готовности провести аудит, но выразил мнение, что это будут зря потраченные деньги, поскольку все затраты по проекту ЦХОЯТ являются оптимальными. Кроме того, он сообщил, что уровень зарплат по проекту для сотрудников Holtec сопоставим с оплатой рабочих компаний, которые работают на проектах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Вместе с тем, глава «Энергоатома» подчеркнул, что задержка с запуском ЦХОЯТ обходится Украине в 200 млн долл. в год, поскольку именно эта сумма платится России за временный вывоз отработавшего ядерного топлива.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в марте выразил намерение до конца текущего года утвердить проектно-сметную документацию по строительству в Чернобыльской зоне отчуждения Централизованного хранилища для отработавшего ядерного топлива с украинских АЭС.

Контракт на строительство ЦХОЯТ между «Энергоатомом» и победителем соответствующего тендера компанией Holtec Internatinal (США) был подписан еще в конце 2004 года, однако по ряду причин, в том числе из-за изменения политической конъюнктуры и экономического кризиса 2008 года, проект был фактически заморожен.

Кабинет министров Украины в конце апреля 2014 года принял решение выделить земельный участок под строительство ЦХОЯТ в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.