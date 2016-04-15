Комитет Рады по ТЭК доработает законопроект о моратории на взыскание долгов с "Энергоатома"

Комитет Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности намерен доработать ветированный президентом Украины законопроект о моратории на взыскание долгов с национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», сообщил на комитетских слушаниях заместитель главы комитета Александр Домбровский.

По его словам, малоизвестные компании пытаются добиться выплаты долгов «Энергоатома», которые сформировались в 1990-х годах, что уже привело к блокированию всех счетов компании.

«Что касается ситуации с блокированием счетов. К сожалению, я должен констатировать, что законопроект по мораторию долгов «Энергоатома», соавтором которого я был, не был подписан президентом в силу позиции Международного валютного фонда», - сказал Домбровский.

При этом он сообщил, что в ближайшее время должна быть проведена дискуссия для того, чтобы доработать законопроект и вернуть его в парламент.

По его словам, принятие законопроекта, должно решить проблему долгов «Энергоатома» хотя бы в 2016 году, а также развязать проблему неплатежей госпредприятия «Энергорынок» перед «Энергоатомом».

Домбровский подчеркнул, что в настоящее время задолженность госпредприятия перед «Энергоатомом» составляет свыше 12 млрд грн. Кроме того, депутат рассказал, что комитет и новый глава Министерства энергетики Игорь Насалик намерены до 18 апреля наработать предложения премьер-министру для решения основных проблем отрасли.

«Я думаю, что на следующей неделе мы будем иметь ряд решений на проблемы, которые необходимо решить», - подытожил Домбровский.

Как сообщал УНИАН, в марте текущего года исполнительная служба арестовала счета и имущество "Энергоатома" на общую сумму 200 миллиардов гривень, что фактически заблокировало финансово-хозяйственную деятельность крупнейшей в стране энергогенерирующей компании.

После этого премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил министру внутренних дел Арсену Авакову и министру юстиции Павлу Петренко принять меры по защите государственных интересов из-за блокирования счетов "Энергоатома".

Арест счетов и имущества был проведен при осуществлении исполнительного производства № 34029225 о взыскании 127,3 миллиона гривень с НАЭК "Энергоатом" в пользу компании "Укрэлектроват".

По данным "Энергоатома", арестованы счета компании, которые используются для выплаты заработной платы, а также счета со специальным режимом использования, которые вообще не подлежат аресту.

Апелляционный суд Киева во второй раз перенес рассмотрение заявления Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" относительно постановления Шевченковского районного суда о взыскании с госкомпании 127,3 миллиона гривень сомнительной задолженности, и из-за которого все счета "Энергоатома" были заблокированы.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

Президент Украины Петр Порошенко 2 марта наложил вето на принятый парламентом в конце января 2016 года закон о продлении моратория на банкротство «Энергоатома».