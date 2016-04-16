Глава ЧАЭС анонсировал завершение строительства нового укрытия до конца года

Об этом сообщил журналистам глава ЧАЭС Игорь Грамоткин.

«Фактически все проекты на Чернобыльской АЭС вступили в завершающую фазу. В этом году мы заканчиваем все работы по сооружению нового безопасного конфайнмента. Надеемся, что в конце года нам удастся надвинуть новое защитное сооружение на четвертый энергоблок», - сказал Грамоткин.

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Также он отметил, что до конца года планируется завершить все работы по сооружению СХОЯТ-2, в котором будут хранить ядерное топливо с четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС.

После проведения всех необходимых испытаний, в 2017 году, эти объекты введут в эксплуатацию. Таким образом, по словам Грамоткина, в 2016 году закончится активная фаза вывода из эксплуатации ЧАЭС, и со следующего года начнется фаза окончательного закрытия и консервации.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2007 года Чернобыльская АЭС и французский концерн Novarka подписали контракт на строительство нового безопасного конфайнмента (НБК) над объектом «Укрытие» Чернобыльской АЭС. Первоначальная стоимость сооружения оценивалась в 980 млн евро. Однако спустя 6 лет оценка стоимости строительства объекта увеличилась на 500 млн евро.

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В конечном итоге летом 2014 года Ассамблея доноров Чернобыльского фонда «Укрытие» приняла решение увеличить до 650 млн евро дополнительный взнос стран-доноров для успешного завершения строительства оградительного контура нового безопасного конфайнмента (торцевых стен) с целью превратить Чернобыльскую атомную электростанцию в безопасный и экологически стабильный объект.

25 апреля в Киеве будет проходить донорская конференция для привлечения недостающих средств на завершение строительства хранилища отработанного ядерного топлива (СХОЯТ-2).