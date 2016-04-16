Минэнерго Азербайджана: участники встречи в Дохе планируют заморозить добычу нефти до октября

Страны-производители нефти, которые встретятся 17 апреля в Дохе, намерены подписать план, предполагающий "заморозку" добычи до октября на уровне января 2016 года. Об этом заявил министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев, передает "ТАСС".

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"Черновик соглашения небольшой. Звучит он следующим образом: страны, собравшиеся в Дохе, пришли к заключению, что для приведения в порядок цен на нефть они согласились удерживать добычу до октября на уровне января 2016 года", - сказал Алиев.

Азербайджан готов подписать соглашение с другими странами-производителями в Дохе, добавил министр энергетики.

"Мы считаем, что все делегаты, прибывшие в Доху, готовы его подписать, иначе зачем бы они приезжали", - добавил министр.

По словам Алиева, соглашение в Дохе по нефти будет иметь "джентльменский характер", в черновике не прописаны механизмы контроля: "Это джентльменское соглашение, где все страны понимают, что соблюдение установленной нормы добычи отвечает общим интересам. В нем не предусматриваются механизмы контроля, каждая страна должна сама следить за его выполнением".

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Как сообщалось, встреча стран-членов ОПЕК и стран, не входящих в организацию, для обсуждения договоренности о заморозке добычи в 2016 году в среднем на уровне января пройдет в столице Катара Дохе 17 апреля.