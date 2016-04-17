В РФ намерены ждать предоплаты за газ от Украины, новых переговоров не планируют

Минэнерго РФ не видит необходимости в трехсторонних консультациях по поставкам газа в Украину и ЕС. Об этом заявил глава российского ведомства Александр Новак, передают "РИА Новости".

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"Никаких трехсторонок не планируется, живем в условиях действующего контракта, режима предоплаты: по мере необходимости, сколько будет заплачено средств с украинской стороны, столько и будет поставлено", - заявил Новак.

Как сообщалось, в конце марта истекло действие так называемого зимнего газового пакета, по которому Киев покупал газ у Москвы. Договоренности в рамках зимнего пакета были парафированы РФ и Украиной при посредничестве Еврокомиссии 25 сентября 2015 года. Выкупив предусмотренный договоренностями обязательный объем газа на 540 миллионов долларов, Киев 25 ноября 2015 года прекратил закупку газа у РФ.

С апреля этого года "Нафтогаз Украины" не стал возобновлять закупку газа у "Газпрома" из-за невыгодной цены. При этом Украина продолжает закупать газ в Евросоюзе, где цена ниже, чем у России.

Новак ранее пояснял, что по истечении срока действия скидки на российский газ для Украины его цена будет полностью соответствовать действующему контракту между "Газпромом" и "Нафтогазом". По его словам, во втором квартале 2016 года цена составляет менее 180 долларов за тысячу кубометров.

Также в Минэнерго РФ признали, что Украине в летний период вряд ли понадобится российский газ для собственного потребления, однако на начало зимнего сезона стране нужно будет иметь в подземных хранилищах не менее 17 миллиардов кубометров газа