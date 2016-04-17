В Дохе открывается встреча нефтедобывающих стран по вопросу снижения добычи

В настоящее время на нефтяном рынке цена на нее вдвое ниже, чем два года назад, что крайне неблагоприятно сказывается на экономике добывающих стран, передает Би-би-си.

Читайте такжеПланы России срываются: Иран не едет в Катар и не собирается замораживать добычуВ феврале Катар, Венесуэла, Саудовская Аравия и РФ договорились заморозить добычу нефти на уровне, который был достигнут странами 11 января этого года. Однако они готовы были пойти на ограничения только в том случае, если это решение поддержат другие производители.

Однако саммит бойкотирует Иран, который в последние месяцы начал выходить на нефтяной рынок после многолетнего отсутствия, вызванного санкциями США и Евросоюза.

Эксперты рассматривают различные сценарии итогов встречи, хотя большинство полагает, что любая договоренность на саммите вряд ли изменит ситуацию на рынке в краткосрочной перспективе, и цены на нефть начнут укрепляться лишь к концу года.