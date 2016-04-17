Иран увеличит экспорт нефти до 2 миллионов баррелей в сутки

Иран уже в ближайшие дни нарастит экспорт нефти до двух миллионов баррелей в сутки, сообщает Прайм со ссылкой на замминистра нефти Ирана Рокнеддина Джавади.

"По словам Джавади, на текущий момент объем добычи нефти в стране достиг 3,5 миллиона баррелей в сутки. Он также указал на перспективы роста добычи, упомянув новые подписанные контракты с нефтяными компаниями Азии и Европы", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Тегеран намерен достичь досанкционного уровня добычи, составляющего не менее 4 миллионов баррелей в сутки.

При этом иранское правительство отказалось участвовать во встрече нефтедержав в Дохе, заявив, что Иран приветствует любые меры по стабилизации нефтяного рынка, однако не намерен сокращать или замораживать объем добычи.