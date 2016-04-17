Южно-Украинская АЭС подключила к сети блок №2 после текущего ремонта

Сегодня в 13:27 энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС был подключен к энергосети после проведения текущего ремонта. Ведется набор мощности.

Как сообщили УНИАН в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, на третьем энергоблоке продолжается капитальный планово-предупредительный ремонт.

Радиационная обстановка на АЭС соответствует нормам безопасности. Радиационной фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений.

Как сообщал УНИАН, 21 марта энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС был отключен от энергосистемы Украины для проведения текущего ремонта согласно разрешенной заявке для устранения недостатков в системе охлаждения генератора.

Читайте такжеЮжно-Украинская АЭС отключила блок №2 на ремонт

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП "НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).