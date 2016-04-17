На встрече нефтепроизводителей в Дохе выявились непреодолимые разногласия
Отмечается, что Иран не согласен замораживать свою добычу и бойкотирует нынешний саммит.
На саммите нефтедобывающих стран в столице Катара Дохе между участниками встречи выявились существенные расхождения по поводу той роли, которую на мировом рынке нефти играет Иран, сообщает Би-би-си.
"На встрече должен решаться вопрос снижения уровня добычи, поскольку, как полагает Саудовская Аравия, это поможет повысить цены, существенно снизившиеся с середины 2014 года", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что Иран не согласен замораживать свою добычу и бойкотирует нынешний саммит.
Саудовская Аравия в прошлом уже заявляла, что не будет снижать объем добычи, если этого не сделает Иран, и именно этот вопрос оказался в центре разногласий в Дохе.
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В статье отмечается, что эта встреча не является официальным саммитом ОПЕК, однако основные члены этой организации на ней присутствуют, как и некоторые страны, не являющиеся членами ОПЕК, в частности, Россия.