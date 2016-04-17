Экспортеры нефти не смогли договориться о заморозке добычи - СМИ

Страны-экспортеры нефти на встрече министров энергетики в столице Катара Дохе не смогли договориться о заморозке ее добычи.

Об этом заявил министр нефтяной промышленности Нигерии Эммануэль Ибе Качикву, сообщает Slon.ru.

"Нет соглашения", – сказал он.

По словам главы ведомства, следующая встреча стран ОПЕК и не входящих в организацию государств может состояться в июне.

Reuters добавляет, что во втором варианте коммюнике по итогам переговоров не содержится точной информации о сроках следующей встречи.

Согласно данным источника агентства, страны ОПЕК заявили не входящим в состав нефтяного картеля партнерам, что намерены сначала добиться единого решения внутри организации на саммите, который пройдет в июне. После этого будет возможна еще одна встреча с представителями государств, не входящих в ОПЕК, отметил собеседник.

По данным источников Bloomberg, участники встречи не смогли решить вопрос, следует ли распространять действие соглашения на Иран. Представители Исламской республики, которая является членом ОПЕК, отказались приехать на встречу из-за того, что не собираются замораживать добычу нефти до возвращения объемов экспорта на прибыльный уровень после снятия санкций.

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Переговоры представителей по крайней мере 16 (по другим данным – 18) государств, обеспечивающих около половины мировой нефтедобычи, начались 17 апреля в столице Катара.

Их встреча проводится после того, как в феврале Саудовская Аравия, Катар, Россия и Венесуэла договорились заморозить добычу нефти на уровне января при условии, что другие нефтедобывающие страны присоединятся к инициативе.