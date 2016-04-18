Цена на нефть марки Brent упала на 6% после переговоров в Дохе

В первые минуты торгов на Лондонской бирже ICЕ цена на нефть марки Brent резко упала до отметки $40,16 за баррель. Это произошло после того, как участникам переговоров в Дохе не удалось договориться о заморозке добычи, передает РБК.

Однако дальнейшего падения не произошло и по состоянию на 2:15 кв нефть торговалась у отметки $40,71 за барр.

Падение цены по отношению к закрытию предыдущего торгового дня составило на 2:15 кв почти 6%.

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Торги в понедельник стали первыми, после того как Дохе безрезультатно закончились переговоры об ограничении добычи нефти.

Как сообщал УНИАН, страны-экспортеры нефти на встрече министров энергетики в столице Катара Дохе не смогли договориться о заморозке ее добычи. Следующая встреча стран ОПЕК и не входящих в организацию государств может состояться в июне.