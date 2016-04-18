Переговоры нефтедобывающих стран об ограничении добычи провалились

Переговоры Саудовской Аравии, Катара, РФ и еще 14 стран в Дохе неожиданно сорвались из-за позиции Эр-Рияда, в последний момент выдвинувшего невыполнимые требования, пишет kommersant.ru.

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Еще в субботу вечером проект документа был согласован, в том числе с самой проблемной Саудовской Аравией, и все были уверены, что соглашение "в каком-то виде" появится. Но вчера утром позиция Эр-Рияда резко поменялась: саудиты потребовали, чтобы документ подписали все страны ОПЕК, в том числе Иран и Ливия. Это невыполнимо: Иран накануне опять подтвердил, что намерен поднять добычу до досанкционного уровня в 4 млн баррелей в день, а Ливия не контролирует свою нефтедобычу.

В итоге декларацию о заморозке добычи на уровне января подписать не удалось, переговоры отложены до встречи стран ОПЕК в июне.

Между тем, вплоть до встречи в Дохе настроения на рынке были скорее оптимистическими. Аналитики говорили, что в рост цен на нефть до порядка $40 за баррель заложены ожидания положительного решения добывающих держав. Теперь ожидается падение до $30 за баррель.