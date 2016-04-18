Запасы газа в украинских хранилищах увеличились до 8,6 миллиарда кубов

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 11 по 16 апреля увеличились на 1,6%, или на 135 миллионов кубометров, - до 8,595 миллиарда кубометров с 8,46 миллиарда кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины - компании "Укртрансгаз".

По данным компании, среднесуточный объем закачки газа в подземные хранилища составляет около 16 миллионов кубометров.

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Как сообщал УНИАН, в связи с завершением отопительного сезона Украина перестала выбирать газ из подземных хранилищ и с 7 апреля начала пополнять объемы "голубого топлива" в хранилищах.

Украина в 2016 году планирует закупить порядка 11-13 миллиардов кубометров газа, причем этот объем могут закрыть европейские поставщики.