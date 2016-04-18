В России назвали нынешнюю цену нефти приемлемой

Цена на нефть на уровне 40-60 долларов за баррель в нынешних условиях была бы приемлемой для нормальной работы нефтяной отрасли России, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра энергетики РФ Александра Новака.

"В нынешних условиях цена 40–60 долларов, наверное, та цена, которая была бы нормальной и для формирования бюджета, и для нормальной работы отрасли", - заявил он, отвечая на вопрос о приемлемом для России ценовом диапазоне на "черное золото".

Отмечается, что нефтедобывающие страны в воскресенье в Дохе не смогли достичь соглашения о заморозке добычи нефти. В результате мировые цены на нефть в понедельник перешли к резкому снижению.

Ряд стран ОПЕК, в первую очередь Саудовская Аравия, неожиданно стали настаивать на участии в соглашении более широкого круга стран, в частности, всех членов ОПЕК.

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Ранее Саудовская Аравия говорила о возможности заключения сделки, но на переговорах в Дохе заняла жесткую позицию и отказалась поддерживать какое-либо соглашение без участия Ирана.

Иран, в свою очередь, заявлял о готовности обсуждать заморозку добычи только после ее выхода на досанкционный уровень в 4 миллиона баррелей в сутки. Иран счел нецелесообразным участвовать во встрече в Дохе.