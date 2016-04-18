Neuer Zürcher Zeitung: встреча по вопросам нефти в Дохе закончилась катастрофой

В статье Геральда Хоспа под названием "Встреча по вопросам нефти в Дохе закончилась катастрофой", опубликованной на сайте газеты Neuer Zürcher Zeitung, пишется о том, что если встреча в Катаре была попыткой 16 стран внутри и за пределами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), взять под контроль нефтяной рынок, то она не удалась. Длительные переговоры об ограничении добычи оказались безрезультатными. Наблюдатели рынка ожидали нового спада цен на нефть в случае провала переговоров.

Отношения региональных держав

Ожидалось, что страны придут к соглашению и заморозят добычу нефти на уровне января 2016 года. Но Саудовская Аравия, самая важная страна-производитель в ОПЕК, видимо, настаивала на том, чтобы в соглашении участвовал Иран. Тем не менее, Иран, член ОПЕК, отсутствовал на заседании. После отмены западных санкций Тегеран хочет значительно увеличить производство и экспорт нефти и временно не соблюдать условия по сокращению добычи.

В преддверии переговоров в Дохе неоднократно говорили, что соглашение может быть достигнуто и без Ирана. Но со стороны Саудовской Аравии звучали противоречивые высказывания. В Катаре Королевство настаивало на том, чтобы Иран участвовал в соглашении. Возможно, таким образом Эр-Рияд намеревался изолировать Тегеран. Два члена ОПЕК – две конкурирующие региональные державы, которые в настоящее время прямо или косвенно противостоят друг другу в Сирии и Йемене.

Встреча в Дохе существенно пошатнула доверие к ОПЕК. Уже в декабре заседание ОПЕК закончилось для организации катастрофой. После долгих переговоров, члены ОПЕК так и не смогли договориться об ограничении добычи. С лета 2014 года петрогосударства страдают от сокращающихся доходов в связи с резким снижением цен на нефть. Тем не менее, ни одна страна не хочет ограничить свое собственное производство, чтобы поддержать цену, если так же не поступят другие.

В феврале некоторые государства пытались принять контрмеры. Было достигнуто предварительное соглашение между Саудовской Аравией, Россией, Венесуэлой и Катаром, которое предусматривало ограничение добычи на уровне января 2016 года. Но при условии, что к соглашению присоединятся другие страны-производители. Благодаря этому заявлению, выросли цены на нефть. Баррель нефти Brent в настоящее время стоит около $43. В феврале нефть была на отметке менее $30.

Психологически важно

Ирония заключается в том, что лишь немногие наблюдатели рынка считают, что замораживания добычи будет достаточно, чтобы изменить ситуацию на нефтяном рынке в долгосрочной перспективе. Даже несмотря на то, что это первый случай сотрудничества между странами внутри и за пределами ОПЕК за 15 лет. С одной стороны, по предварительной информации, страны договорились только об ограничении и сокращении добычи. С другой стороны, было закреплено замораживание добычи нефти на уровне января в 16-ти странах. Однако, в этом месяце, многие государства осуществляли добычу на пределе мощностей, что не способствовало ограничению предложения.

В этой ситуации, встреча имеет значение в основном с психологической точки зрения. В то же время была велика вероятность разочарования. Следующие несколько дней покажут, насколько сильно на самом деле недавние цены зависели от ожиданий от встречи в Дохе. На рынке все чаще можно услышать, что к концу года предложение снова примерно сравняется со спросом. Но забастовка рабочих-нефтяников в Кувейте в понедельник может обеспечить повышение цен.