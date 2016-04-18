В Кабмине высчитали среднюю цену газа в текущем году

Цена импортного газа для Украины в текущем году составит порядка 202 доллара за тысячу кубометров, говорится в обновленном консенсус-прогнозе, сформированном по результатам опроса экспертов Министерства экономического развития и торговли Украины.

При этом средняя цена на газ в 2017 и 2018 году может вырасти до 210-220 долларов за тысячу кубометров. В своих прогнозах эксперты исходят из того, что цена нефти (марки Brent), являющейся одной из составляющих формулы цены газа, в 2016 году составит 40 долларов за баррель, но в дальнейшем поднимется до 44,5-48,5 доллара за баррель.

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Как сообщал УНИАН, в январе текущего года стоимость импортного природного газа для Украины из Европейского Союза снизилась до 190 долларов за тысячу кубометров, что ниже той цены, которую предлагает российский "Газпром" за свое топливо. Российский газ Украина с начала 2016 года не закупала. В связи с завершением отопительного сезона Украина перестала выбирать газ из подземных хранилищ и с 7 апреля начала пополнять объемы "голубого топлива" в хранилищах.