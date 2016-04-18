В России подсчитали, на сколько им хватит нефти

Россия в настоящее время располагает запасами нефти, которых хватит больше, чем на 20 лет, сообщает Прайм со ссылкой на заявление главы Минэнерго РФ Александра Новака.

"Что касается запасов, они постоянно пополняются, ежегодно производится разведочное бурение, выставляются на конкурсы месторождения и ставятся на баланс запасы углеводородов", - сказал он.

"По прошлому году запасы были увеличены на 720 миллионов тонн, при том, что добыто было 534 миллиона тонн, то есть у нас идет расширенное воспроизводство, на баланс ставится больше, чем добывается. На сегодняшний день мы имеем запасов больше, чем на 20 лет", - добавил российский министр.

Согласно материалам российской Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ФБУ ГКЗ), опубликованных в отраслевом журнале "Недропользование" в марте, прирост запасов нефти в России по итогам 2015 года составил 730 миллионов тонн, газа - 1,095 триллиона кубометров.

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По данным ЦДУ ТЭК, добыча нефти в РФ в 2015 году выросла на 1,4% - до 534,081 миллиона тонн, добыча газа снизилась на 1% - до 635,349 миллиарда кубометров. Прирост запасов нефти и конденсата в РФ по итогам 2014 года составил 750 миллионов тонн, природного газа - 1,25 триллиона кубометров.