Эксперты прогнозируют падение цен на нефть до $30 в ближайшие дни

Отсутствие договоренностей нефтедобывающих стран в Дохе привело к тому, что многие аналитики начали пересматривать свои прогнозы по стоимости нефти и ожидают в течение нескольких дней снижения цен на "черное золото" до 30 долларов за баррель, сообщает Прайм со ссылкой на MarketWatch.

"Это крайне негативное событие. Цены могут опуститься до 30 долларов за баррель в течение ближайших дней", - цитирует агентство аналитика Natixis Абхишека Дешпанде (Abhishek Deshpande).

С ним также согласен аналитик IG Ltd. Ангус Николсон (Angus Nicholson). "Технический уровень поддержки находится у отметки в 38 долларов за баррель. Если цена на нефть опустится ниже, нас ждет существенный обвал котировок на этой неделе. Если в последнее время стоимость нефти действительно росла исключительно на ожиданиях соглашения о заморозке добычи, то снижение до 30 долларов представляется весьма вероятным", - отметил он.

В свою очередь, старший стратег по сырьевому рынку в Saxo Bank Оле Хансен придерживается своего прежнего прогноза, согласно которому цена на нефть марок Brent и WTI будут торговаться в этом квартале в коридоре 35-45 долларов за баррель. По его словам, неожиданное сокращение запасов в США, зафиксированное на предыдущей неделе, не продолжилось, однако новость о том, что по итогам недели объемы добычи вновь уменьшились, оказала поддержку ценам.

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Глава трейдера ETX Capital Джо Рандл (Joe Rundle) отметил, что "возможно, главный вывод, который можно сделать из встречи в Дохе, заключается в том, что у ОПЕК больше нет былого влияния на нефтяной рынок".