Сhevron и Shell не подавали заявки на добычу сланцевого газа в Украине – глава Госгеонедр

Добывающая американская корпорация Сhevron и нидерландско-британская нефтегазовая компания Shell не подавали заявки на добычу сланцевого газа в Украине, сообщил на пресс-конференции временно исполняющий обязанности главы Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонедр) Николай Бояркин.

«Такие компании, как Shell и Сhevron, не подавали заявки и не проявляли заинтересованность в добыче сланцевого газа в Украине», - сказал он.

Бояркин отметил, что крупные компании от инвестирования в украинскую добычу сланцевого газа в первую очередь отпугивают не военные действия на востоке страны, а несовершенное законодательство в этой сфере, которое мешает компаниям эффективно работать.

«Это комплексная проблема. Но после общения с иностранными инвесторами я пришел к выводу, что война, которая проходит в части Донецкой и Луганской области, не пугает инвестора. Больше пугает законодательное поле, его непонятность, закрытость. Также не хватает оцифрованности информации, геологических карт. То есть инвестор покупает кота в мешке», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, нидерландско-британская нефтегазовая компания Shell, которая начинала процесс разработки месторождений нетрадиционных углеводородов в Харьковской и Донецкой областях, в октябре 2015 года окончательно вышла из данного проекта.

В июле 2015 года украинское представительство корпорации Chevron - "Шеврон Юкрейн Б.В." объявило о прекращении своей деятельности в Украине и выходе из проекта по добыче сланцевого газа на западе Украины.