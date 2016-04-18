На мощностях Шебелинского ГПЗ переработали первую партию казахстанской нефти

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування» импортировала первую партию казахстанской нефти и переработала ее на мощностях Шебелинского ГПЗ.

Об этом заявил глава правления «Укргазвыдобування» Олег Прохоренко.

«На Шебелинском ГПЗ есть свободные мощности… И мы пошли на то, что бы за собственные средства купить эту нефть, переработать и потом продавать нефтепродукты. У нас есть и техническая, и рыночная возможность», - сказал Прохоренко.

Глава госкомпании не уточнил конкретный объем казахстанской нефти, но отметил, что на сегодня на Шебелинском заводе существуют свободные мощности на переработку 3 тыс. тонн сырья в месяц. Кроме этого, Прохоренко добавил, что годовая мощность переработки с учетом произведенной модернизации достигает 700 тыс. тонн нефти и газового конденсата, а собственной добычи углеводородов компании хватает лишь на загрузку 500 тыс. т.

Читайте также"Укргазвыдобування" проиграло иск о разрыве совместной деятельности с компанией "Дион"

Справка УНИАН. Шебелинский ГПЗ – завод по переработке газового конденсата и нефти с дальнейшим производством нефтепродуктов (бензинов, дизельного топлива, сжиженного газа и др.). Предприятие расположено в Харьковской обл. В апреле компания «Укргазвыдобування» завершила ремонт технологических установок завода и наладила выпуск бензинов экологического класса Евро-4.