Россия может увеличить уровень добычи нефти после провала переговоров в Дохе

Минэнерго РФ не исключает возможность увеличения добычи нефти в России в текущем году до 540 миллионов тонн, заявил журналистам замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов, передает РИА Новости.

"Почему бы нет?… Скажу так — такая возможность есть. 540 (миллионов тонн — ред.) вполне реально", — сказал Молодцов, отвечая на вопрос о возможности пересмотра прогноза по росту добычи нефти в стране.

Читайте такжеБанк России после провала переговоров по заморозке нефти резко опустил курс рубляРанее глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщал, что министерство прогнозирует добычу нефти в РФ в 2016 и 2017 годах на уровне 537 миллионов тонн в год.

Согласно статданным, добыча нефти в РФ в 2015 году выросла на 1,4% — до 534,081 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, страны-экспортеры нефти на встрече в столице Катара Дохе 17 апреля не смогли договориться о заморозке добычи топлива. Следующая встреча стран ОПЕК и не входящих в организацию государств может состояться в июне.

Многие аналитики начали пересматривать свои прогнозы стоимости нефти и ожидают в течение нескольких дней снижения цен на "черное золото" до 30 долларов за баррель.