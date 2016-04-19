Юристы "Энергоатома" требуют от министра юстиции разобраться с делом о взыскании с компании денег в пользу ЗАО "Укрэлектроват"

Юристы исполнительной дирекции по юридическим вопросам и сопровождению процедур закупок Дирекции ГП "НАЭК "Энергоатом" передали сегодня, 18 апреля, министру юстиции Украины Павлу Петренко открытое письмо с требованием вмешаться в ситуацию, которая сложилась вокруг взыскания с Энергоатома в пользу ЗАО СП "Укрэлектроват" сомнительной задолженности в размере 127,3 млн грн. Соответствующее исполнительное производство открыто отделом принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины о принудительном исполнении приказа Хозяйственного суда г. Киева от 4 августа 2011 года.

Требованием, поскольку неоднократные поручения Премьер-министра Украины разобраться в ситуации были проигнорированы. "Как нам стало известно из телесюжета антикоррупционной программы "Наші гроші", который транслировался на телеканале ZIK 12 апреля 2016 года, Вы не осведомлены об исполнительном производстве ... В связи с этим, напоминаем, что Вы лично получили четыре поручения Премьер-министра Украины относительно вышеупомянутого исполнительного производства (копии прилагаются). Премьер-министр неоднократно поручал лично Вам, начиная с 21.01.2016 года срочно принять меры по защите интересов государственного предприятия "ГП "НАЭК "Энергоатом" и государства", - подчеркивается в письме.

Юристы Энергоатома убеждены, что П. Петренко не просто не выполнил поручений главы правительства. Вместо этого его подчиненные начали совершать неправомерные действия, которые выгодны Укрэлектроват. В письме указано, что 9 февраля 2016 года Шевченковским районным судом г. Киева вынесено постановление, которым исполнительное производство по Энергоатому было остановлено. "29 февраля 2016 года старшим государственным исполнителем отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины Мурыхиным С.В. подана апелляционная жалоба на вышеуказанное постановление Шевченковского районного суда г.Киева. При этом действия старшего государственного исполнителя Мурыхина С.В. по подаче апелляционной жалобы могут свидетельствовать о совершении последним уголовного преступления", - говорится в документе.

Юристы Энергоатома обращают внимание министра на тот факт, что из копии апелляционной жалобы Госиспслужбы от 26 февраля 2016 года № 761/21069/14/20.3-03 (прилагается) следует, что последняя была подана с ходатайством о восстановлении пропущенного срока на апелляционное обжалование, поскольку старший государственный исполнитель Мурыхин С.В. с 22 февраля 2016 года по 25 февраля 2016 года находился в командировке, что лишило его возможности своевременно подать апелляционную жалобу.

"Одновременно, находясь в командировке в г. Одесса, Мурыхин С.В. 24 февраля 2016 года в г.Киеве выносит постановление о приостановлении исполнительного производства № 34029225 (прилагается), а 25 февраля выдает его представителю ЗАО СП "Укрэлектроват" вместе с постановлением Шевченковского районного суда г. Киева от 9 февраля 2016 года № 761/21069/14-к. При этом, как следует из расписки представителя ЗАО СП "Укрэлектроват" на сопроводительном письме Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины от 24 февраля № 20.1-224/20 (прилагается), последнему Мурыхиным С.В. была предоставлена возможность ознакомиться с материалами исполнительного производства в неприемный день. Вышеприведенные обстоятельства являются взаимоисключающими, поскольку пребывание Мурыхина С.В. в командировке в г. Одесса исключает возможность совершения исполнительных действий в это время в г. Киеве", - сообщают в Энергоатоме.

Документы, которыми располагают юристы Энергоатома, свидетельствуют о том, что старший государственный исполнитель С.Мурыхин, злоупотребляя служебным положением, подделал документы с целью искусственного создания доказательств в интересах ЗАО СП "Укрэлектроват" для введения в заблуждение апелляционного суда и восстановления сроков на апелляционное обжалование. Авторы письма предлагают министру юстиции отменить постановление о возобновлении исполнительного производства в отношении Компании и снять арест с ее счетов и имущества. Также юристы требуют провести служебное расследование и привлечь к дисциплинарной ответственности Мурыхина С.В.

Обращаем Ваше личное внимание, как государственного деятеля, в результате ареста валютных счетов Энергоатома приостановлены все платежи за ядерное топливо, ядерные материалы и вывоз отработанного ядерного топлива. Последствиями просрочки указанных платежей может стать задержка в поставках ядерного топлива на АЭС Украины, а, следовательно, остановки энергоблоков АЭС (за 1 сутки простоя одного энергоблока мощностью 1000 МВт Компания недополучит 10,13 млн грн)", - сообщается в письме.

Юристы Энергоатома просят министра юстиции срочно письменно сообщить о результатах рассмотрения их обращения, а также объяснить по каким причинам не были выполнены поручения экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по этому делу.

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