Правление "Нафтогаза" обещают сформировать до конца недели

14:02, 19 апреля 2016
Энергетика
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19 января 2016 года Минэкономразвития объявило о начале поиска кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета энергохолдинга.

Фото УНИАН

Правление крупнейшего государственного энергохолдинга “Нафтогаз Украины” будет сформировано до конца текущей недели, сообщается на официальной странице Министерства экономического развития и торговли в Twitter.

“Правление “Нафтогаза” будет сформировано до конца недели”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 19 января 2016 года Министерство экономического развития и торговли объявило о начале поиска кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета энергохолдинга.

25 марта 2016 года Номинационный комитет при Министерстве экономического развития и торговли Украины отобрал троих иностранцев в состав наблюдательного совета крупнейшего в Украине государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины». Кроме того, Кабмин делегировал замминистра экономразвития Юлию Ковалив в Набсовет НАК. Президент своего кандидата в Набсовет компании пока не подавал.

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