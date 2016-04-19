Правление "Нафтогаза" обещают сформировать до конца недели

Правление крупнейшего государственного энергохолдинга “Нафтогаз Украины” будет сформировано до конца текущей недели, сообщается на официальной странице Министерства экономического развития и торговли в Twitter.

“Правление “Нафтогаза” будет сформировано до конца недели”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 19 января 2016 года Министерство экономического развития и торговли объявило о начале поиска кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета энергохолдинга.

25 марта 2016 года Номинационный комитет при Министерстве экономического развития и торговли Украины отобрал троих иностранцев в состав наблюдательного совета крупнейшего в Украине государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины». Кроме того, Кабмин делегировал замминистра экономразвития Юлию Ковалив в Набсовет НАК. Президент своего кандидата в Набсовет компании пока не подавал.